Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü Umut Bozok'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer bu galibiyetin ardından Bjelica yönetiminde ilk galibiyetini elde etti. Maçın ardından Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2023- 08:50