Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamsik, Arif, Umut, Gomez.

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali Sowe.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.