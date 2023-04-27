Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın durumu da sezon sonu belli olacak. Başarılı eldiven kısa süre önce verdiği röportajda "Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda iyi bir teklif varsa giderim. Aksi halde kalır her zamanki gibi savaşırım" ifadelerini kullanmıştı. Sezon sonu yaklaşırken 26 yaşındaki oyuncu ile Sheffield United, Everton ve Monaco ilgileniyor. Karadeniz ekibi 15 milyon euro civarında bir rakam bekliyor. Fotomaç'ın haberine göre; aksi halde gidişine onay çıkmayacak.