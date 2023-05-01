Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın transfer planı!
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın da kötü gidişata dur diyememesinin ardından yeni sezon planları hızlanmaya başladı. Bordo-mavililerde Bjelica'nın nasıl oyuncular istediği de ortaya çıktı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.05.2023- 06:40
İDMANLARDA GÖZLEMLEYECEK
Nenad Bjelica, Konyaspor karşılaşmasından sonra net kararını verdi. Bundan böyle takım için mücadele etmeyen futbolculara forma vermeyecek. Kalan haftalarda takımın motivasyonunu üst seviyeye çıkartmaya çalışan Hırvat teknik adam, "Bizimle beraber mentalitesi iyi olan oyuncularla birlikte yola devam edeceğiz ve onlarla çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bjelica hafta arası idmanlarında da gözlemlerini sürdürecek. Kariyerine bakılmaksızın kalan kısa bölümde kendini gösterenler sahada olacak.