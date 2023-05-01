Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın transfer planı!

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın da kötü gidişata dur diyememesinin ardından yeni sezon planları hızlanmaya başladı. Bordo-mavililerde Bjelica'nın nasıl oyuncular istediği de ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2023- 06:40