TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın B planı hazır! Uğurcan Çakır ayrılırsa...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo-mavililer milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın B planını belirledi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2023- 11:10