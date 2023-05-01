Spor Toto Süper Lig'de 7. sırada bulunan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın B planı hazır! Uğurcan Çakır ayrılırsa...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo-mavililer milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın B planını belirledi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Uğurcan Çakır'a gelecek teklifleri değerlendiren yönetim, 27 yaşındaki kalecinin alternatifini buldu.