Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi Fırtına'nın yeni teknik direktörü Nenad Bjelica önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE NENAD BJELICA'NIN SÖZLERİ:

Bu sıcak karşılama için herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir 2 gün geçirdik. Geldiğimizde çok fazla zamanımız yoktu. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Bugün bakalım maçta neler olacak bakalım hep beraber göreceğiz.

7.5 aylık geçen süreçte birçok takımdan teklif aldım. Ancak bana en net şekilde gelen ve bütün planlarını neyi, nasıl yapacağını anlatan kulüp Trabzonspor oldu. Konuştuğumuz başka kulüpler oldu. Trabzonspor'u tercih etme sebeplerimden biri, İstanbul'daki büyük takımlardan sonra Türkiye'de en çok kupa kazanmış bir takım. Büyük başarılara imza atmış, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi.