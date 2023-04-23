Trabzonspor'da Bjelica'dan yeni sistem!
Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 kaybeden Nenad Bjelica, takıma kritik dokunuşlar yapmaya hazırlanıyor. Hırvat çalıştırıcı 4-3-3 oyun anlayışıyla sahaya yayılmak istiyor.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 23.04.2023- 06:40
SERTLİK ARTACAK
Nenad Bjelica, Trabzonspor'un kolay geçiş hücumları yediğini belirledi. En iyi savunma topa sahip olup, hücum yapmaktır felsefesini benimseyen Hırvat çalıştırıcı öğrencilerinin aklına şimdiden isteklerini kazıyor. Bjelica "Sahada daha ofansif, daha agresif ve daha sert bir takım görmek istiyorum. Bunun için de öncelikle fiziksel kaliteniz yüksek olmalı. Yeni dönem futbolunda teknik kapasite kadar beden gücü de önemli. Bu yönlerden de ciddi manada gelişmemiz gerekiyor" dedi.
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından psikolojik olarak çöküşte olan oyuncularla da yakından ilgileniyor. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle hem bire bir hem de toplu görüşmeler yaparak onları mental açıdan da toparlamak için çaba gösteriyor. İlk günden beri oyunculara yaklaşımı takdir topluyor