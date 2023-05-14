Trabzonspor'da Nenad Bjelica yönetiminde çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavililerde Peres ve Naci Ünüvar'ın ardından 5 isimler daha yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Özellikle de savunmanın bel kemiğini oluşturan isimlerin gidişi yönetimi yeni transferler yapmaya yönlendirdi.

AYRILIKLARIN DEVAMI VAR

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Vitor Hugo, Bruno Peres ve son olarak Naci Ünüvar ile başlayan ayrılıklar sürecek. Stefano Denswil ve Larsen'in de gitme ihtimali en yüksek isimler arasında olduğu öğrenildi. Marc Bartra, Enis Bardhi ve Maxi Gomez de sezon sonunda teklif gelmesi durumunda Trabzonspor'la vedalaşacak.

KAMP SLOVENYA'DA

Trabzonspor'un gelecek sezon öncesi yurt dışında yapacağı kampın yeri netleşti gibi. Kulübün daha önceden rezervasyon yaptırdığı, Slovenya'daki kamp yerine Bjelica onay verdi. Gidiş tarihi sezon bitmeden kesinleştirilecek.