Bjelica'dan gözdağı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde Nenad Bjelica oyunculara bu mağlubiyetin ardından sert bir şekilde uyardı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 06:40