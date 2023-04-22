Bjelica'dan gözdağı!

Karadeniz devinin yeni teknik direktörü Bjelica, Sivasspor yenilgisi sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı. Fotomaç'ta yer alan habere göre oyuncularına düzeltilmesi gereken çok şeyin olduğunu söyleyen Hırvat hoca, "Önümüzdeki haftalar kaderinizi belirleyecek. Her şey sizin elinizde. Kalan maçlardaki performanslarınız önümüzdeki sezon kimlerin bizimle devam edeceği, kimlerin buna hazır olacağı ya da kimlerle yolların ayrılacağını ortaya çıkaracak. Bunları değerlendireceğiz" diyerek, kadrodaki yapılacak değişim öncesi sinyalleri verdi.