TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bakasetas'a Bologna kancası! Teklif belli oldu
Son dakika spor haberine göre; Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'a Alman ekibi Wolfsburg'un ardından İtalyan ekibi Bologna'da talip oldu. İtalyanların Bakasetas için yapmış olduğu teklif de belli oldu. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 13.05.2023- 10:17
İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Yunan yıldız için Bologna 7 milyon Euro + bonus teklifinde bulundu.
Alman ekibinin de aynı teklifte bulunduğu öğrenilirken Trabzonspor Bakasetas için en az 10 milyon Euro talep ediyor.
BAKASETAS BU SEZON NE YAPTI?
Yunan futbolcu bu sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada görev yaptı.
29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gol, 5 asist üretti.
İŞTE İTALYAN BASININDA YER ALAN O HABER👇