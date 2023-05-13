TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bakasetas'a Bologna kancası! Teklif belli oldu

Son dakika spor haberine göre; Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'a Alman ekibi Wolfsburg'un ardından İtalyan ekibi Bologna'da talip oldu. İtalyanların Bakasetas için yapmış olduğu teklif de belli oldu. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ