Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesi flaş seyirci kararı!
İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB TS spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 18:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023- 18:21
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Dev maç 28 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.
Öte yandan İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
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