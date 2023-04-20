Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra bordo-mavili ekibin yıldız isimlerinden Enis Bardhi, penaltı pozisyonunu yorumladı.

İŞTE BARDHI'NİN SÖZLERİ:

Zor bir maç oldu. Beklemediğimiz şeyler oldu maçta. Penaltı maçın seyrini tamamıyla değiştirdi. Takım halinde iyi bir enerjiyle geldik ama istediğimizi yapamadık. Penaltı pozisyonunu tam göremedim ama futbolda çifte cezalandırmanın olmadığını biliyordum. Hakem penaltı ve kırmızı kartla enerjimizi düşürdü.