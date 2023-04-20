Sivasspor - Trabzonspor maçında hem kırmızı kart hem penaltı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın 20. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Hakan Arslan, Larsen'in müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, Larsen'e de kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar... | Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2023- 20:59 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023- 21:07
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın 20. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Hakan Arslan, Larsen'in müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, Larsen'e de kırmızı kart gösterdi.
Penaltıyı kullanan Saiz, 27. dakikada topu ağlara gönderdi.
Kırmızı kart gören Larsen, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İŞTE O ANLAR:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.