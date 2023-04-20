Sivasspor - Trabzonspor maçında hem kırmızı kart hem penaltı! İşte o pozisyon

Sivasspor - Trabzonspor maçında hem kırmızı kart hem penaltı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın 20. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Hakan Arslan, Larsen'in müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, Larsen'e de kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2023- 20:59 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023- 21:07