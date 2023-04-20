Sivasspor - Trabzonspor maçı sonrası Markovic konuştu!
Sivasspor - Trabzonspor maçı sonrası Markovic konuştu. İşte Markovic'in Sivasspor - Trabzonspor maçı değerlendirmesi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.04.2023- 22:54
İşte Markovic'in Sivasspor - Trabzonspor maçı değerlendirmesi:
Maça iyi başladık. Sonrasında gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor bir maç oldu bizim için. Hocamız yeni geldi. O bize biz de ona yardımcı olacağız. Takımımızda iyi oyuncular var. İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir.