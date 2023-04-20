Sivasspor 4-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Sivasspor evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek düşme hattından uzaklaştı. Bordo-mavililer karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.04.2023- 23:30
Bordo-mavililer 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 10 kişi kalmasının ardından 4-1 kaybetti.
Sivasspor'un gollerini Saiz (2), Erdoğan ve Caicedo kaydetti.
Trabzonspor'un tek golü Markovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 45 puan kaldı. Sivasspor ise 34 puana yükseldi.