Sivasspor - Trabzonspor maçı sonrası Bjelica konuştu!
Sivasspor - Trabzonspor maçı sonrası Nenad Bjelica konuştu. İşte Bjelica'nın Sivasspor - Trabzonspor maçı değerlendirmesi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.04.2023- 22:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023- 23:02
İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:
Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık.
İlk yarıya baktığımızda rakibimiz kanatlardan gelerek tehlike yarattılar. İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük. Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istediğimiz için oyuncu değişikliği tercihlerimizi bu şekilde yaptık.