Süper Lig'de bu sezon Ümraniyespor formasıyla göz dolduran Umut Nayir için Beşiktaş ve Trabzonspor iddiaları gündeme gelmişti.
TRANSFER HABERİ: Umut Nayir hangi takımda oynayacak? Başkan resmen açıkladı
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla sezona damga vuran isim olan Umut Nayir'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Umut'un bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a konuştu. İşte detaylar...
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2023- 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023- 16:31
Oyuncunun bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a konuştu.
KULAKSIZ: UMUT SENEYE BİZİMLE OLACAK
Asbaşkan Fatih Kulaksız yapmış olduğu açıklamada, "Umut Nayir bu sezon çok iyi bir sezon geçirdi.