Pazar günü Akyazı'da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi gözlem altındaydı. Ajax adına eski golcüsü Huntelaar, Monaco için de bir scout tribünde yer aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Her iki ismin de Beşiktaş'ın bazı oyuncularını izlediği ancak Trabzonspor'dan da özellikle Abdülkadir Ömür'ü yakından takip ettiği öğrenildi. Daha önce Ömür'ü iki kez transfer etmek isteyen Monaco'nun son dönemde artan performansı sonrasında yeniden 23 yaşındaki 10 numarayı radarına aldığı belirtildi. Bu arada Huntelaar'ın da Ömür'ü beğendiği ve Ajax yetkilileriyle görüşlerini paylaşacağı ifade edildi.