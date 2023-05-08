Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin file bekçisi Uğurcan Çakır karşılaşmadan sonra teknik direktör Nenad Bjelica hakkında konuştu.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLERİ:

Hocamıza hayırlı olsun. Bu sezon iyi performans sergileyemedik. Taraftarlarımız desteğini esirgemedi. Bu sezon için onlardan özür dileriz. Onlara teşekkür ederiz. Nenad Bjelica çok disiplinli, ekibiyle bizi hazırlamaya çalışıyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah sonuçlarını sahada daha fazla görürüz.