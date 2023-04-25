Trabzonspor'da Fabio Borini sesleri!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük ile harika bir sezon geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabio Borini için menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2023- 12:01