Trabzonspor, Nenad Bjelica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavililerden yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır" denildi.
Fırtına, Bjelica'ya yıllık 1.6 milyon Euro ücret ödeyecek.
Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/DcM5inDXiP— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 18, 2023
NENAD BJELICA KİMDİR?
51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı.
Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.
Hoş geldin Nenad Bjelica 💪🏻 pic.twitter.com/v6FMC0mkNe— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 18, 2023