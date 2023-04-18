SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı! İşte kontrat detayları

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavililerden yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır" denildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023- 16:52