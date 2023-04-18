Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Fırtına ile 2.5 milyon euroluk sözleşme imzaladı.

İŞTE BJELICA'NIN TRABZON'DAKİ İLK SÖZLERİ:

Bu karşılamayı ben de beklemiyordum. Benim için mutlu edici bir duygu oldu. Hem beni çok mutlu ediyor, hem benim sorumluklarımı hatırlatıyor. Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum.

Ben buraya takımla birlikte bir an önce çalışabilmek adına geldim. Takıma yardımcı olabilmek, takımda çok kaliteli bir grubun olduğunu gösterebilmek istiyorum.

