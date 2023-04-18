Trabzonspor'un eski futbolcularından olan Vitor Hugo flaş açıklamalarda bulundu. "Bir başka Türk kulübü daha beni istiyordu" açıklamalarını yapan yıldız futbolcu Süper Lig'e de deyindi. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan bu ayın başında ayrılarak Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'deki futbolu ve rekabeti değerlendiren Hugo, "Süper Lig, çok fazla geçiş oyunu ve hava topu mücadelesiyle oynanan çok zor bir lig. Takımlar, hızlı ve yetenekli kanat forvetleri ve hava toplarında çok iyi olan güçlü merkez forvetlerle iyi kurgulanmış bir oyun modelini oynuyor. Süper Lig'de çok ilginç düellolar yaşadım ve burada oynamaktan gerçekten keyif aldım. Burada oynadığımdan dolayı kariyerim adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fiorentina'dan ayrıldığı dönemde Türkiye'den teklif aldığını belirten Brezilyalı stoper, "Fiorentina'dan ayrılırken Fenerbahçe'den teklif aldığımı hatırlamıyorum. O an beni arayan başka bir Türk kulübü vardı. Türkiye'ye gelmeyi kabul etmedim çünkü aynı zamanda daha önce şampiyonluk yaşadığım ve çok mutlu olduğum Palmerias'a geri dönmek için teklif almıştım." açıklamasında bulundu.

Eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya ilişkin ise deneyimli stoper şunları söyledi, "Abdullah Hoca ile çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Bana her zaman büyük bir saygıyla davrandı ve herhangi bir konu hakkında konuşmaya açıktı. O çok deneyimli ve Süper Lig'i iyi biliyor. Abdullah Avcı, çalışmalarından dolayı taraftarların takdirini hak etti ve ben onun şampiyonluk yaşamasına yardım ettiğim için çok mutluyum."

Trabzonspor formasıyla 99 maçta süre alan Vitor Hugo, 9 gol ve 1 asist kaydetti.

Brezilyalı stoper, bordo-mavili takımda Süper Lig ve Türkiye Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.