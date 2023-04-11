Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında konuştu. Başkan Doğan, teknik direktör konusunu Gündem Özel programında değerlendirdi.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Bu kulüpte gelip başkanlık yapmak benim için çok büyük bir gurur. Hayatım boyunca yaşayacağım en büyük onur Trabzonspor başkanlığı olacak. Üzerimdeki sorumluluk gerçekten çok büyük ama ben bu sorumluluğun da farkındayım.

Trabzonspor'un tüm gerçeklerini biliyorum. Mali-Ekonomik konuların tamamını biliyorum. Ateşten gömleği giyen yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

Abdullah Avcı konusunda, şampiyonluktan sonraki süreci yönetemedik. Benim de bu dönemde hatalarım oldu. Trabzonspor'un gelecek sezon yarışması için ne gerekiyorsa yapacağız. Trabzonspor'un küçülmesi söz konusu olamaz.

TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Çeşitli antrenörlerle görüşmeler yaptık. Kimi hocamız, bu pozisyonda Trabzonspor'da görev yapmak istemediğini belirtti. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz ciddi paralar talep etti.

Sergen Yalçın ile görüştük. Şu an takım çalışmak istemediğini söyledi bize. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var.

Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar.

Trabzonspor'un hakkı yıllarca yendi. Biz Trabzonspor'un hakkını her yerde ve her şekilde koruyacağız.

Hocamız belli olmamasına rağmen şu anda görüşmeler yaptığımız isimler var. Son noktaya getirmedik ama belli noktaya getirdik. Çünkü yeni gelecek hocamızın görüşünü alacağız. Bonservisi olmayan futbolculara bakıyoruz. Yıldız oyuncu da alacağız, Trabzonspor küçülüyor diye bir şey yok. Başarı için ne gerekiyorsa o yapılacak.

TRABZON TAKIMLARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

1, 2 ve 3. Lig'de işbirliği kuracağımız takımlar olacak. Bunları da Trabzon'un takımları ile yapacağız. Futbolcuları, tesisleri ve stadyumları geliştirmeye talip olacağız. Küçük saha ve stadyumları spor yapılabilir hale getireceğiz. Destek anlamında ne verebiliriz diye bir ekip oluşturuyoruz. Trabzonspor'un bunu yapacak vizyonu var. Çok önemli değerlerimiz var, bunlarla bu yolu yürüyeceğiz.