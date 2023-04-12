Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren bordo mavililerde milli kaleci Uğurcan Çakır flaş açıklamalarda bulundu.

Uğurcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Bu sezon bir çok arkadaşımız takıma katıldı. Sezon başından itibaren uyum, yakalamakta biraz zorlandık açıkçası. Neticede bireysel spor değil. Kötü sonuçlar, motivasyon ve özgüven kaybettiriyor. Takım olarak biz de bundan uzaklaştık. Özgüven, yardımlaşma... Tabi kötü sonuçlar gelince bunlar oluyor. Mental olarak biraz zorluklar yaşıyoruz."

"Arkadaşlarımın iyi niyetinden, mücadelesinden şüphem yok. Birçok kez sahada iyi mücadele ettiğimiz anlar oldu. Abdullah hoca buradayken bir çok maçta iyi oynayıp kaybetmiştik. O özgüveni düşürüyor. Beşiktaş maçı var.. Motivasyon ve konsantrasyon ayrı. Bu maçlara arkadaşlarımızla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Herkes bu maçın büyüklüğünün farkında. Kötü gidişata dur demek için iyi bir fırsat. Herkes farkında ve ben de konuşuyorum."

"Geçen sezonun başından itibaren, hem yönetimsel hem takım, hoca, taraftar hep birlikte bir başarı gelmişti. Futbol bireysel bir oyun değil. Sezon başından beri yapılan herkesin yanlışı, hatası var.. Tarftarlarımız her zaman yanımızda. Onları mutlu etmek içni mücadele edeceğiz."

"5. sezonumu tamamlıyorum. Aslında 4 sezondun çok iyi performans sergiliyordum. Sezon başları form tutmak için zor oluyordu. Ondan sonra özgüven, motivasyon olarak daha iyi seviyeye çıkarıyordum. Bu sezon başında Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlıklar beni çok etkiledi. Ardından Şampiyonlar Liginde Kopenhag maçı vardı. Orada sakat sakat oynayınca sakatlığım daha da arttı. Form tutmak zor oldu. Bu sezon özelinde ağır eleştiriler olabilir. Ama geçen sezon yaptıklarımız tarihi bir şeydi. Daha 1 sene olacak. Bence çok ağır eleştirilecek bir şey yok. Şampiyon olduğumuzda da bireysel değil.. Takım kötüyse siz de kötüsünüz. Şampiyon olduğumuzda da ben tek başına bir şey yapmadım. Burada da kötü gidişin sorumlusu hepimiz…"

"Avrupa her zaman hedef koyuyorum. Motivasyon.. Sözleşmeyi yeni uzattıktan sonra "Gitmek istiyor" diyorlar. Bu çok ilginç. Gitmek istesem, sözleşmeyi uzatmam.. Bir çok teklifler geldi. Benim nasıl duruş sergilediğimi başkanlarımı çok iyi biliyor. Yeni sözleşme imzaladıktan sonra "Gitmek istiyor" diyorlar. Gülüp geçiyorum. Trabzonspor beni satmak ister, Trabzonspor'un menfaatineyse giderim. Düşük buluyorsa burada kalırım. Takım kaptanıyım. Takımımı seviyorum, sorumluluklarım var. Takımın başarısı için mücadele ederim, futbol hayatım bitene kadar…"

"Takım kaptanı olmak aslında performansınla insanları kendine saygı duydurtabilirsin.. Trabzonspor'da 200'e yakın maç oynadım. Her zaman performansımla insanların bana saygı duymasını bekledim.

bağırarak, çağırarak olmuyor. Çok eskide kaldı. Performansınız iyi değilse, size saygı duymaz ve takmazlar..

İnşallah Beşiktaş maçını yenip taraftarımızla barışırız…

Takım uyumu yakalamakta özellikle zorlandık bu sezon…"

"Futbola dönmeye ihtiyacımız yok, futbol oynuyoruz, futbol iin çalışıyoruz. Her zaman futbolun içindeyiz. Biz sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz. Takım uyumu yakalanmayınca, arkadaşın için sahada fazlasını vermeyince zor oluyor.

Geçen sene tarihi sezondu ve hayatımda unutamayacağım en iyi sezonlardan biriydi.

Tabiiki futbola döneceğiz. Bu durumu düzeltmeye çalışacağız. Kimse bu durumdan yerlisi yabancısı memnu değil.

Yeni yönetim de geldi. İhsan hoca şu anlık başımızda…

Takım uyumu olmayınca, birlikte zaman geçirmekten mutlu olmayınca, idman bitse de gitsek oluyor aslında.. Geçen sezon bunun çok güzel örnekleri vardı. Sonuçlarla biraz doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Sonuçlar gelseydi, o uyum sağlanacak mıydı?

Geçen sezonki başarının en büyük nedeni Arkadaşlıktı.. Biraz skorların da kötü gitmesiyle yakın olamıyorsun… Geçen seneki başarıda büyük etkisi var. Bu sezonki başarısızlıkta bir o kadar etkisi olduğunu düşünüyorum."

"Vitor'a saha içinde çok güveniyordum. Ne yapacağın anlıyordum. Hata yapacaksa bile nerede hata yapacağını kestiriyordum. O sezon Edgar ile birlikte çok iyi uyum yakalamıştık. İkisi Brezilyalı, Portekizce konuşuyorlardı.. Bende ikisini iyi analiz etmiş ve çözmüştüm ki nerede hata yapabileceklerini anlıyordum.

Vitor'a saha içinde çok güveniyordum. Geçen sene şampiyonlukta çok büyük emeği var, herkesin olduğu gibi..

Vitor'a ben Trabzonspor'a kattıkları, verdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Gerçekten insan olarak çok iyi biriydi.

Tandem sürekli değişiyor. Orijinal tandemi buluruz yakında sezon bitiyor…

"Milli takımda, şöyle bir şey var: Ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, yoksa milli takımda ki performansa göre mi oynatılıyor oyuncu? Onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmiyordum.

Ligdeki performansa göre ise, takımlarında oynayan oyuncular orada 11 oynadı. Yani çok anlayamadım açıkçası orayı… Çünkü milli takımda oynadığım son maçlarda kötü oynanamıştım iyi oynamıştım. Oynamayı da bekliyordum. Onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyiyim yinede…"

"Kulübün çıkarına neresi olursa orada oynadım. Hiç sıkıntı değil. Bir çok teklif aldım. Ama kulübümüzün çıkarları doğrultusunda olmamıştı. Şimdi kulübümüz beni göndermek istiyorsa gelen teklife göre gidebilirim, hangi lig olduğu önemli değil.."