Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca çıkmazı!
Trabzonspor'da 2-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ve Edin Viska konusunda bekleyiş devam ediyor. Bordo-mavililerde iki oyuncunun durumu birkaç gün içinde belli olacak. TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 10.04.2023- 11:04
Sabah'ta yer alan habere göre karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ancak 20 dakika sonra sağ dizinde ağrı hissettiği için kenara gelen Visca'ya MR çekilecek.
Boşnak sağ kanadın sakatlığıyla ilgili kesin tanı koyulacak. Yine bitiş düdüğünün ardından sekerek çıkan Abdülkadir'in de kas ağrılarının olduğu belirtildi.
23 yaşındaki 10 numara şu an takımın en etkili ismi durumunda. Her iki oyuncunun da Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için çaba sarf edilecek.