Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca çıkmazı!

Trabzonspor'da 2-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ve Edin Viska konusunda bekleyiş devam ediyor. Bordo-mavililerde iki oyuncunun durumu birkaç gün içinde belli olacak. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 11:04