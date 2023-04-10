Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Trabzonspor'a Montella yanıtı!

Adı bir süredir Trabzonspor ile anılan Vincenzo Montella için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a özel açıklamalar geldi. Sancak, "Montella için iddialar külliyen yalan. Ertuğrul Doğan ne böyle bir talepte bulundu, ne de böyle bir şey için benden izin isteme nezaketsizliğinde bulunur." ifadelerinde bulundu.

Mehmet Cem Çakır| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 12:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023- 13:02