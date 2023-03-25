Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

Kongrenin saat 09.00'da başlayan ilk gününde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülüyor. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak.

OY VERME İŞLEMİ İKİNCİ GÜN

İkinci günde aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Harun Özdemir, Recep Bakırtaş ve Levent Sekban, asil adaylık başvurusunda bulundu.