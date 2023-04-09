Trabzonspor'da ana gündem maddesi yeni teknik direktörün kim olacağı... Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin ilk tercihi Sergen Yalçın. Doğan ve Yalçın'ın ilk görüşmesinden anlaşma çıkmamıştı. 1.5 yıllık sözleşme süresi, planlama ve transfer politikaları konularında el sıkışmışlardı. Fotomaç'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın 50 milyon TL istemesi anlaşmanın önünü tıkamıştı. İkinci görüşme kısa süre içinde gerçekleşecek. Bordo-mavililer, başarılı hocadan indirime gitmesini bekliyor.
Fırtına'dan 2. Sergen Yalçın çıkarması! Trabzonspor'un isteği...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Orhan Ak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer deneyimli çalıştırıcı Sergen Yalçın'ı gündemine alırken ilk görüşmede anlaşma zemini olmamıştı. Fırtına Sergen Yalçın'la ikinci kez masaya oturacak ve indirim isteyecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 09.04.2023- 06:40