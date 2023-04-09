Trabzonspor'da ana gündem maddesi yeni teknik direktörün kim olacağı... Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin ilk tercihi Sergen Yalçın. Doğan ve Yalçın'ın ilk görüşmesinden anlaşma çıkmamıştı. 1.5 yıllık sözleşme süresi, planlama ve transfer politikaları konularında el sıkışmışlardı. Fotomaç'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın 50 milyon TL istemesi anlaşmanın önünü tıkamıştı. İkinci görüşme kısa süre içinde gerçekleşecek. Bordo-mavililer, başarılı hocadan indirime gitmesini bekliyor.