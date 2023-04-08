Trabzonspor'da Manolis Siopis Kasımpaşa maçı sonrası konuştu! "Taraftarlardan özür dilerim"
Trabzonspor'da Manolis Siopis, Kasımpaşa yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 08.04.2023- 22:58
İŞTE O SÖZLER:
"Aslında maç hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum çok zor bir durum. Bu durumu tersine çevirmek için çalışıyoruz. Maç hakkında söyleyebileceğim tek şey, buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımızdan özür dilediğim"