Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen Kasımpaşa maçı sonrası konuştu! "Bize yakışmıyor"
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo mavililerde Hüseyin Türkmen açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 08.04.2023- 22:55
Türkmen, "Aslında bugünkü maça galibiyet odaklı çıktık. Kötü gidişata son vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarımla bir bütün içindeyiz. Durumun farkındayız, bunu değiştirmek istiyoruz ama bir türlü istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü bu şansı yakalayamıyoruz." açıklamasını yaptı.
İçinde oldukları durumun kendilerine yakışmadığından bahseden Hüseyin Türkmen, "İkinci yarının başında istediğimiz gibi başladık. Edin ağabeyin sakatlanması işleri değiştirdi. Bu işi değiştirmemiz gerekiyor. Trabzonspor bu durumu hak etmiyor. Trabzonspor büyük bir camia, inşallah en yakın zamanda bunu değiştirebiliriz. Geçen senenin şampiyon takımına yakışmayan bir durum. Mağlubiyetler, kötü oyun, kötü performanslar... Bu bize yakışmıyor. Bunu değiştirmek istiyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.