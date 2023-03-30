Süper Lig'de bu sezon istenen sonuçları alamayan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Bordo mavililer, Sambacı stoperi Vitor Hugo’nun transferi için Bahia kulübü ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışın uzağında kalan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Bordo mavililer, tecrübeli stoperi Vitor Hugo'nun transferi için Bahia kulübü ile anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor yönetimi, alacakları biriken ve kulübe ihtar çeken 8 oyuncu için 2 milyon 600 bin Euro'luk ödeme yaptı.