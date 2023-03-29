Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi Lazar Markovic açıklamalarda bulundu. Markovic, " Burada kiralık bir oyuncuyum. Bonservisim Gaziantep FK'de. Buraya çabuk adapte olmamın sebebi takım arkadaşlarım. Beni çok iyi karşıladılar. Onların sayesinde çok çabuk adapte oldum." dedi.

Kayserispor maçı öncesi Lazar Markovic açıklamalarda bulunuyor.Burada kiralık bir oyuncuyum. Bonservisim Gaziantep FK'de. Buraya çabuk adapte olmamın sebebi takım arkadaşlarım. Beni çok iyi karşıladılar. Onların sayesinde çok çabuk adapte oldum.Zor bir dönemdi bütün oyuncular adına. Kulüp bulmak değil, doğru kulübü bulmak önemliydi. Trabzonspor'dan teklif gelince ekip ve yöneticilerle tanışma fırsatım oldu. Zaten Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için çabuk gelişen bir anlaşma oldu.Beni buraya getiren Abdullah Avcı'ya teşekkür ederim.

Bu kulüp için elimden geleni yapmak istiyorum. Pozisyon olarak her iki kanatta da görev alabiliyorum.