Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Bernard Mensan için flaş iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un Ganalı futbolcuyu transferinde sona geldiği haberi ortaya atıldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Kayserispor forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah ile ilgilendiği iddia edildi.

Karadenizgazetesi'nin Gana basınından düzenlediği habere göre Trabzonspor, Bernard Mensah transferinde önemli aşama kaydetti.

Bernard Mensah'ın Kayserispor ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının, Trabzonspor'un transferde elini güçlendirdiği de kaydedildi.

Bernard Mensah bu sezon Kayserispor forması altında 19 lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.