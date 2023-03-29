Bordo-Mavili formayla attığı goller, yaptığı asistler, şık çalımlarıyla hafızalara kazınan Nijeryalı futbolcu sezon başında Al Fayha'ya imza atmıştı. Suudi Arabistan'da çok mutlu olmadığı öne sürülen Anthony Nwakaeme'de flaş bir gelişme yaşandı, taraftarı heyecanlandıran açıklama geldi...

Trabzonspor'un yeni yöneticisi Nevzat Kaya, Nwakaeme'nin geri dönmesiyle ilgili sorulan soruya; "İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul'a gelince, ben Suudi Arabistan'a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin" cevabını verdi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 3.Lig ekibi 1984 Muşspor'da başkanlık görevini yürüten Kaya'ya sosyal medya hesabında paylaştığı bir tebrik mesajı ile destek oldu. Nwakaeme, Nevzat Kaya için, "Tebrikler Başkan. Bu yolculukta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı yıldızın Trabzonspor'a dönüş operasyonu start aldı.