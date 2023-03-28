Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Kosova U21'i 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmada Trabzonspor'un Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar sakatlık geçirmişti. Trabzonspor'dan genç oyuncu için açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas (adduktor) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"