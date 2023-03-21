Ayrılık listesi kabarık

Karadeniz devinde sezon sonunda birçok isimle yollar ayrılacak. Takımın köklü bir değişime gitmesi ve maaş yükünün en az 10 milyon euro düşürülmesi hedefleniyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2023- 06:40