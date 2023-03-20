Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Dorukhan Toköz, yaşadığı sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecinin tamamlanması ile beraber saha çalışmalarına milli takım kampında döndü.

Trabzonspor'un orta sahası Dorukhan Toköz, sakatlığı sonrası saha çalışmalarına milli takım kampında başladı.

Bordo-mavili takımın futbolcusu Dorukhan Toköz, yaşadığı sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecinin sona ermesinin ardından saha çalışmalarına milli takım kampında başladı. Toköz, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüştükten sonra kampa katıldı ve takım çalışmalarında yer aldı.

Sol diz ön çapraz bağ yaralanması sonucu ameliyat olan 26 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 4 ay sonra saha çalışmalarına başladı. Milli futbolcunun nisan ayında sahalara dönmesi bekleniyor.