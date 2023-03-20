Trabzonspor'un orta sahası Dorukhan Toköz, sakatlığı sonrası saha çalışmalarına milli takım kampında başladı.
Bordo-mavili takımın futbolcusu Dorukhan Toköz, yaşadığı sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecinin sona ermesinin ardından saha çalışmalarına milli takım kampında başladı. Toköz, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüştükten sonra kampa katıldı ve takım çalışmalarında yer aldı.
Sol diz ön çapraz bağ yaralanması sonucu ameliyat olan 26 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 4 ay sonra saha çalışmalarına başladı. Milli futbolcunun nisan ayında sahalara dönmesi bekleniyor.