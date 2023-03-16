Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı!

Kulübe yıllık maliyetleri 140 milyon TL’ye yaklaşan Umut ve Gomez toplam 11 gol atabildi. Bu da takımı olumsuz etkiledi

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 06:40