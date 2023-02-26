Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesinde

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, deprem bölgesini ziyaret etti ve yetkili isimlerle bir araya geldi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 16:48