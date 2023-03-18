TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Wolfsburg Bakasetas'tan vazgeçmiyor!

Trabzonspor'da sergilediği futbolla göz dolduran Bakasetas için bir süredir Alman ekibi Wolfsburg'un ilgilendiği haberleri vardı. Yunan oyuncu için daha önces Sporting ve Fiorentina iddiaları da yer almıştı. İşte transfere dair son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2023- 12:21