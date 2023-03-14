Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Ahmet Ağaoğlu sözleri!

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu ile ağabey-kardeş ilişkilerini sürdüreceklerini belirterek, aralarında problem olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 18:07