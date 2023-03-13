Geçmişten gelen bu kötü alışkanlığın değişmesi de zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü Trabzonspor sahada sayısal bir kişi fazla görünse bile esasen rakibinden eksikti. Bunun da nedeni Yusuf Yazıcı ve Bardhi'nin sahada gayesiz, isteksiz, hiç mücadele etmeden ve koşmadan oynamasıydı. Takımı iki kişi eksik bırakmış gibilerdi.

