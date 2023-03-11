Abdülkadir Ömür, Adana Demirspor karşısında Trabzonspor’un en etkili silahı olacak. Ümraniyespor maçında tam 2 kez direğe takılan genç 10 numara, Adana Demirspor karşılaşmasında bu kez fileleri sarsmak istiyor. İşte detaylar...

Geçen sezon 38 maçta görev alıp 7 gol, 3 asistle rekor kıran Abdülkadir Ömür, 2-1 kaybedilen HangiKredi Ümraniye sınavının en iyisiydi. Bu dönem genelde sağ kanatta oynatılan, bu nedenle performansı olumsuz etkilenen 23 yaşındaki 10 numara, şu ana kadar 32 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti. Ümraniyespor karşılaşmasında iki kez direğe takılan Ömür, yarınki Adana Demir maçında takımın en önemli silahlarından olacak. Genç maestronun, takımın emanet edildiği Orhan Ak ile iyi anlaştığı gözlerden kaçmıyor. Ak'ın Ömür'den daha çok sorumluluk almasını istediği belirtildi.

GELİŞMELER ETKİLEMEYECEK

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fırtına'da en azından Avrupa hedefi var. Bu doğrultuda kısa sürede yeniden çıkışa geçmenin planları yapılırken, özellikle takımın deneyimli isimlerinin de bu süreçte önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Kongre sürecinden uzak kalmaya çalışacak olan oyuncuların teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasına rağmen önlerindeki Adana Demirspor maçını kazanmak için yemin ettikleri öğrenildi. 6. sırada bulunan Trabzonspor'un önünde 5. sırada 40 puanla Başakşehir, 4. sırada 42 puanla Adana Demir ve 3. sırada 43 puanla Beşiktaş bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK YILINDA REKOR

Abdülkadır Ömür, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa büyük katkı vermişti. Bordo-mavili futbolcu, 2016-17'de 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından en golcü dönemini yaşadı. 2017-2018'de 29 maçta 3, 2018-19'da ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-20'de 14 müsabakada 3, 2020- 21'de 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Ömür, geçen yıl 31 maçta 7 gol atarak diğer sezonları solladı.

UEFA'nın 'Türk Messi' diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, 16 yaşında A takımda görev alarak bordo-mavililerin tarihine geçmişti. Daha önce bu rekor, 17 yaşında A takım ile maça çıkan Hami Mandıralı'ya aitti.

Trabzonspor ile 185 maça çıkan Ömür, 23 gol atarken, 28 de asist yaptı. 10 kez de A Milli Takım'ın formasını giydi.

Ömür, bu sezon ligde 21 maça çıktı. 23 yaşındaki orta saha, 1263 dakikada 1 gol ve 1 asist üretti.