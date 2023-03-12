Kariyerinin en şanssız sezonunu geçiren Edin Visca için vuslat günü... Bu sezon önce kolu kırılan oyuncunun iyileştikten sonra Fatih Karagümrük maçında bu kez köprücük kemiğinde kırık meydana gelmişti. Tedavisi tamamlanan Bosnalı, sakatlığını atlatmasına rağmen fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle geçen hafta riske edilmedi. Fotomaç'ın haberine göre; Hafta başından itibaren takımla çalışan Visca, Adana Demirspor karşısında formasına kavuşacak. İdmanlarda hazır görünen yıldızın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Visca oynarsa 8 maçlık aradan sonra sahalara dönüş yapacak.
Trabzonspor'da Edin Visca formasına kavuşuyor! Adana Demirspor maçında...
Bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Edin Visca, formasına kavuşuyor... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da, Bosnalı yıldızın ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.03.2023- 10:12