Abdullah Avcı'dan Trabzonspor'a veda!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti. Deneyimli çalıştırıcı bordo-mavililere veda konuşması gerçekleştirirken, "Hayatımda, varlığımı tekrar hissettim. Çok güzel şeyler yaşadım, bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzonspor'da ilk defa böyle ayrılık oluyor, ayrılıkların da böyle olması çok güzel." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti. Deneyimli çalıştırıcı bordo-mavililere veda etti.

İşte Avcı'nın o sözleri:

Böyle bir senaryo olur mu derler ama ayrılışa kadar çok güzel şeyler yaşadık. Bu iş böyle. Güzelliklerin çok fazla olduğu anılar yaşadık. Şampiyonluktan sonra ne olduğunu anlayamadım, sokakta gördükten sonra ne olduğunu hissedebiliyorsun.

Hayatımda, varlığımı tekrar hissettim. Çok güzel şeyler yaşadım, bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzonspor'da ilk defa böyle ayrılık oluyor, ayrılıkların da böyle olması çok güzel.