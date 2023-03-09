TRABZONSPOR HABERLERİ: Larsen'den FIFA'ya şikayet sorularına yanıt!
Trabzonspor'un başarılı sağ beki Larsen, ülke basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Danimarkalı futbolcu, "Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar." ifadelerinde bulundu.
Mehmet Cem Çakır| Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.03.2023- 12:18
İşte Larsen'in sözleri;
'"TALEPTE BULUNMADIM"
Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar.
FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Hem kulüpte hem de ülkede durumun nasıl olduğunu çok iyi biliyorum.
Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı ve ülke hâlâ büyük ekonomik sorunlarla bunun acısını çekiyor.
Bu nedenle, adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici" diye konuştu.