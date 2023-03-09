Trabzonspor’un yıldızı oyuncusu Anastasios Bakasetas için Alman ekibi Wolfsburg harekete geçti. Wolfsburg’un, sezon sonunda bordo-mavililere 6 milyon Euro’luk bir teklif yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Anastasios Bakasetas, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Sabah'ın haberine göre, transfer dönemi bitmesine rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını kesmiyor.

29 yaşındaki on numarayı kadrosuna katmayı planlayan ekiplerden biri de Wolfsburg… Yunan basınında çıkan haberlere göre Alman kulübü, Bakasetas için sezon sonunda bordo-mavililere resmi teklif yapacak ve oyuncuyu renklerine bağlamak için fedakârlıkta da bulunacak. Trabzonspor'la kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Wolfsburg'un, bordo-mavili kulübe 6 milyon Euro'luk bir teklif ileteceği aktarıldı.



Bakasetas bu sezon Trabzonspor'da 33 maçta 11 gol, 10 asist kaydetti.