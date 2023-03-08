Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı, kulübü son kez ziyaret edip, futbolcular ve çalışanlarla vedalaştı.



Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul sürecinde görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavili kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde veda ziyaretinde bulundu. Futbolcularıyla son kez bir araya gelip görüşen Avcı, yönetici ve kulüp çalışanlarına da veda etti. Avcı'yı karşılayan başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, "Hocamızın kulübümüze kazandırdığı kupalar, muhteşem lig şampiyonluğu kadar Trabzonspor tarihine ve değerlerine verdiği kıymet ve ayrılış şekli takdire şayandır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir" dedi.

Trabzonspor'da 2,5 yılda 1'i lig şampiyonluğu, 2'si süper kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanılmasında emeği bulunan Avcı'ya, plaket ve şampiyonluk kutlamalarına ait çerçeveli fotoğraf hediye edildi.