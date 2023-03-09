Trabzonspor'da mart ayında ödenmesi gereken 250 milyon TL’lik rakam için geri sayım başladı. Yeni yönetimin en büyük sınavının bu dev rakam olması bekleniyor. Ayrıca nisan ayında da yeni ödemeler var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan, yaptığı kutlamalarla tüm dünyada ses getiren Trabzonspor, tarihi başarının üzerinden sadece 9 ay geçmesine rağmen şu anda bambaşka bir noktada... Lider Galatasaray'ın tam 19 puan gerisinde olan Fırtına'nın, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 13. Karadeniz devi, en büyük hedefi olan Avrupa'da 3 turnuvandan da elendi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan bordo-mavililer, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkamadı. Son olarak Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, kendisinden çok daha düşük bütçeli Basel'e elendi. Fotomaç'ın haberine göre, bu başarısızlık da maddi anlamda kulübü sıkıntıya soktu.

CİDDİ BİR KAYNAK OLUŞMALI

Trabzonspor'da mart ayında yaklaşık 250 milyon TL'lik bir rakamın ödenmesi gerekiyor. Bu ay içerisinde aynı zamanda bir seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılacak. Bu nedenle kongre süreci sonrasında seçilecek yönetimin en büyük sınavı bu parayı ödemek olacak. Geçmişe dönük oyuncu alacaklarının birikmesi, sezon başı transfer edilen bazı isimlerin bonservis taksitlerinin bir bölümünün gelmesi ve prim alacaklarının bulunması nedeniyle bu miktar birikmiş durumda. Ayrıca nisan ayında da yeni ödemeler var. Bordomavili kulüpte seçilecek yeni yönetim, kısa vadede ciddi bir kaynak oluşturmak durumunda.